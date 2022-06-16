توضيح جديد لوكيل السيستاني بشأن كلمته الأخيرة

أصدر وكيل المرجعية الدينية العليا، أحمد الصافي، الخميس، بياناً بشأن كلمته الأخيرة التي ألقاها في مؤتمر داخل العتبة العباسية.

وذكر الصافي، بحسب البيان إن "ما ورد في كلمتي في مؤتمر فتوى الدفاع المقدسة السادس المنعقد اليوم 16/6/2022 في العتبة العباسية المقدسة إنما كان يعبر عن وجهة نظري تجاه الأحداث التي مر بها البلد".

وأضاف "لم يكن بتوجيه من المرجعية الدينية، ولا يعبّر عن موقفها بشأن الوضع السياسي الراهن، فاقتضى التوضيح".

وكان الصافي أكد، اليوم الخميس، ان المرجعية حاضرة وتراقب المشهد العراقي، فيما بين ان المرجعية حذرت مرارا وتكرارا حتى وصلنا لمرحلة انهيار البلد بسبب صم الاذان عن السمع.