تنويه هام من الرشيد بشأن السلف - عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "مستمر بمنح السلف الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي القوات الامنية وموظفي العقود"، مؤكداً "عدم صحة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتروج له بشأن ايقاف السلف".وأضاف البيان ان "العمل مستمر برفع وجبات بعد تدقيق بيانات المتقدمين وبسقوف زمنية متتالية"، داعياً "جميع زبائنه الى متابعة اخبار المصرف عبر مواقع التواصل الرسمية الخاصة به وعدم الانجراف خلف الاشاعات".