بسبب مسلسل.. ثلاث فتيات يسرقن ذويهن للهروب إلى كوريا والداخلية توضح التفاصيل

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنة، إن "ثلاث فتيات هربن من منزلهن وقامن بسرقة مبلغ من والدهم قدره 3 ملايين دينار"، مشيرا الى ان الفتيات الثلاث أكبرهن تبلغ من العمر 17 عاما".وأضاف المحنا في تصريح صحفي، أن "الهروب تم الى بغداد وقام ذويهم بالبحث بمساعدة الشرطة، وخلال فترة وجيزة تم العثورعلى الفتيات والتحقيق معهن".