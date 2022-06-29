لمنع جفاف الأنهر.. بريطانيا تعلن برنامجاً لمساعدة العراق على مواجهة التغيّر المناخي

وظهر السفير البريطاني لدى العراق في شريط مصور، قائلاً: "أنا هنا اليوم بجوار نهر دجلة حيث يمر عبر بغداد، وكان هذا النهر شريان الحياة للحضارة العراقية والاقتصاد لآلاف السنين".وأضاف أنه "أمر محزن أن نرى مستويات المياه في هذا النهر العظيم منخفضة للغاية، وتشير التقارير إلى انخفاض المياه في أنهار العراق بنحو 50 في المئة، كما تشير بعض التقديرات إلى أنها قد تجف بحلول 2040.. وهذه نتيجة مباشرة لتغير المناخ".وأكمل: "إضافة إلى ذلك، يؤدي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والملوحة إلى التصحر وتدمير الأراضي الزراعية.. ونحتاج جميعاً إلى بذل ما في وسعنا لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري واتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ والبدء في التكيف مع ذلك".وتابع قائلاً: "لهذا السبب تدعم المملكة المتحدة برنامج مناخ جديد بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني بالشراكة مع الأمم المتحدة وجهات مانحة أخرى مثل كندا".وأشار إلى أن "البرنامج سيركز على ثلاثة مجالات رئيسة، وهي:أولاً: مساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر تغير المناخ كوب 25 في غلاسكو.ثانياً: مساعدة الحكومة على إدارة المياه بشكل أفضل والتعامل مع الدول المجاورة.ثالثاً: مساعدة الحكومة على الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الجفاف وتقليل تأثيره على شعب العراق".وأوضح، أن "تغير المناخ يعد أكبر تهديد يواجهه العالم، ولا يمكن المكافحة إلا من خلال عمل البلدان معا.. المملكة المتحدة ملتزمة بالشراكة مع العراق لمواجهة هذا التحدي".