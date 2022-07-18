توضيح حكومي بشأن حقيقة التوجه لخفض سعر الدولار - عاجل

السومرية نيوز- بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء، هيثم الجبوري، اليوم الإثنين، بشأن الأنباء التي تحدثت عن نية الحكومة لخفض سعر صرف الدولار.
وقال الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جريدة الصباح الموقرة نشرت عنوان لقاء أجرته معنا تحدثنا فيه عن رؤية اقتصادية من شأنها زيادة الإيرادات غير النفطية و جذب الاستثمارات المتنوعة، والتي حتما سيكون من شأنها إعطاء قوة للدينار العراقي باعتبار ان سعر الدينار يعتمد على العرض والطلب وعلى وجود تنمية اقتصادية مستدامة".
وأضاف: "لكن تفاجئت أن عنوان الخبر يختلف عن هذا المضمون الذي ذكره نفس من أجرى المقابلة معنا في متن الخبر، معللا ذلك بأنه يجب أن يكون العنوان جاذبا".
وتابع: "لذا نود أن نوضح أن ما تم نشره عن نية الحكومة إعادة سعر الصرف هو مخالف لحقيقة ما صرحنا به، بل إن الحكومة عاكفة على إصلاحات جوهرية بالشأن المالي و الاقتصادي من شأنها خلق التنمية المنشودة".