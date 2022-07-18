توضيح حكومي بشأن حقيقة التوجه لخفض سعر الدولار - عاجل

وقال الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جريدة الصباح الموقرة نشرت عنوان لقاء أجرته معنا تحدثنا فيه عن رؤية اقتصادية من شأنها زيادة الإيرادات غير النفطية و جذب الاستثمارات المتنوعة، والتي حتما سيكون من شأنها إعطاء قوة للدينار العراقي باعتبار ان سعر الدينار يعتمد على العرض والطلب وعلى وجود تنمية اقتصادية مستدامة".وأضاف: "لكن تفاجئت أن عنوان الخبر يختلف عن هذا المضمون الذي ذكره نفس من أجرى المقابلة معنا في متن الخبر، معللا ذلك بأنه يجب أن يكون العنوان جاذبا".وتابع: "لذا نود أن نوضح أن ما تم نشره عن نية الحكومة إعادة سعر الصرف هو مخالف لحقيقة ما صرحنا به، بل إن الحكومة عاكفة على إصلاحات جوهرية بالشأن المالي و الاقتصادي من شأنها خلق التنمية المنشودة".