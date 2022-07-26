احتراق صهريج محمل بالوقود في النجف

أفاد مصدر أمني، باحتراق صهريج محمل بالوقود في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صهريجاً محملاً بالوقود تعرض للاحتراق على الطريق السياحي في النجف". وأضاف المصدر أن "فرق الأطفاء وصلت الى موقع الحادث".