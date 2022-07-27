مسؤول سرايا السلام: اياكم والمساس بالمتظاهرين

وقال الحميداوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "الجماهير اقوى من الطغاة مهما تفرعنوا".وأضاف، "اياكم والمساس بالمتظاهرين".واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.