دعا المتظاهرين للانسحاب.. الصدر يغرد: جرة إذن

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى العودة لمنازلهم.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، "ثورة محرم الحرام ثورة اصلاح ورفض للضيم والفساد".



وأضاف "وصلت رسالتكم ايها الاحبة فقد ارعبتم الفاسدين.. جرة اذن".



واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وانطلقت في ساحة التحرير، عصر اليوم، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

بعد ذلك، انطلق المتظاهرون من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، وتجمعوا عند بوابتها من جهة وزارة التخطيط.