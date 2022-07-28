حددت موعد انطلاقه.. هيئة الحج تدعو شركات العمرة للاستعداد للموسم المقبل

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "موسم العمرة سينطلق اعتبارا من بداية شهر آب المقبل، وبذلك نوجه شركات العمرة الى الاستعداد وتوفير افضل الخدمات للمعتمرين الكرام، لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاح باهر بموسم الحج وجعل اسم العراق بالمراكز الاولى في الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام".وأكدت رئاسة الهيئة على، انها "ستكون داعمة وساندة لجميع شركات العمرة في عملها، من اجل تحقيق الغاية الأسمى وهي راحة وسلامة المعتمرين المباركين".