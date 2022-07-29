المالية تصدر توضيحاً بشأن تعيين العقود

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي نفيا قاطعا صحة صدور الكتاب المزور المنسوب اليها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين عقود وزارة النقل/ موظفي مطار الناصرية".ودعت الوزارة، كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار والمعلومات التي تسبب إرباكاً بين أبناء شعبنا، والرجوع الى المصادر الرسمية المعروفة للتأكد من مصداقية الاخبار قبل تداولها وطرحها للرأي العام".وحملت المالية، المسؤولية "للجهات التي تقوم بالتزوير ونشر المعلومات المغلوطة، وهي تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الاخبار الكاذبة والمفبركة، بحسب القوانين والانظمة التي يكفلها القضاء العراقي الموقر".