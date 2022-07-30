بعد عبور جسر الجمهورية.. المتظاهرون يصلون بوابة المنطقة الخضراء (صور)

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "المتظاهرين وصلوا إلى بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بعد تمكنهم من اجتياز الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية".وقبل ذلك، ووسط إجراءات أمنية مشددة، توافد عدد من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعدادا للتظاهرات المرتقبة اليوم، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.