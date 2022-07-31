لليوم الثاني.. عدسة السومرية توثق اعتصام المتظاهرين داخل البرلمان (صور)

وأظهرت الصور، اعتصام المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي، حيث بعضهم يفترش الأرض في القاعة الكبيرة للمجلس، وآخرون يلزمون أماكنهم على كراسي المجلس بالقاعة الرئيسة.وما زال المتظاهرون معتصمين داخل البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانهم يوم أمس، اعتصاماً مفتوحاً في مجلس النواب.ودخل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء يوم أمس، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء، بعدما أُصيب عدد منهم بالقنابل المسيلة للدموع.