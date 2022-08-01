"زحامات خانقة".. خارطة جديدة لأبرز القطوعات في شوارع بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دوريات ومفارز مديرية المرور العامة باشرت منذ الصباح الباكر بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".وأضافت، أن "حركة السير والمرور بكافة التقاطعات والساحات في جانب الرصافة مسيطر عليها من قبل مفارزنا وبعض الكثافة في تقاطع المعسكر (المعسكر بأتجاه الزيوت) وكثافة مرورية نتيجة بعض القطوعات في بعض التقاطعات".وتابعت، أن "القطوعات في جانب الرصافة هي من ساحة قرطبة بأتجاه جسر الجمهورية ذهاباً واياباً".وأكملت مديرية المرور، "أما في جانب الكرخ، فأن حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية بأستثناء المناطق القريبة من القطوعات الموجودة في الوقت الحاضر".وختمت، أن القطوعات في جانب الكرخ جاءت كالتالي:- قطع من تقاطع الخارجية بأتجاه الخرطوم.- قطع تقاطع السنك بأتجاه تقاطع الشواف ذهاباً واياباً.- قطع أسفل جسر الكندي بأتجاه الخرطوم.- نفق الزيتون باتجاه تقاطعالخرطوم مغلق ذهاباً واياباً.