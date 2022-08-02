قطوعات بـ"الجملة".. لائحة بأبرز الشوارع المغلقة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "باشرت دوريات ومفارز مديرية المرور العامة وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام المحترم، منذ الصباح الباكر في الساعة 630 بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".وأضافت، "مداخل بغداد السير فيها سالك، لكن يوجد زخم مروري أثناء الدخول الى جراء تدقيق المركبات، وفي جانب الرصافة حركة السير والمرور شهدت بعض الكثافة الصباحية المسيطر عليها من قبل مفارزنا المنتشرة في كافة التقاطعات والساحات والموقف بتحسن تدريجي"، مبينة أن "القطوعات في جانب الرصافة شملت جسر الجمهورية فقط ذهاباً وإياباً".وتابعت مديرية المرور، "اما حركة السير في جانب الكرخ فكانت جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية مع بعض الكثافات المسيطر عليها من قبل مفارزنا وخصوصاً المناطق القريبة من القطوعات"، موضحة، أن "قطوعات الكرخ جاءت على التالي":١ قطع من تقاطع الخارجية باتجاه الخرطوم.٢ قطع تقاطع السنك بأتجاه تقاطع الشواف ذهاباً وإياباً.٣ قطع أسفل جسر الكندي باتجاه الخرطوم.٤ نفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم مغلق ذهاباً وإياباً.