جدول امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية والمتوسطة

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الامتحانات ستنطلق يوم (الخميس 25 آب) وتستمر لغاية يوم الثلاثاء (30 آب 2022) للابتدائي، و الاربعاء (31 آب) للمتوسط"، مبينةً أن "الامتحان يبدأ في الساعة السابعة صباحاً بحسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)".وأضافت أنه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".