السيطرة على حريق داخل مطعم في ديالى

السومرية نيوز – ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن نجاح 7 فرق إطفاء من إخماد حريق اندلع داخل مطعم في ديالى، فيما اشارت الى انها تمكنت من انقذت مول تجاري قرب المطعم.



وذكر بيان للمديرية، ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني نجحت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مطعم (المكان) في الطابق الرابع داخل (الشراع مول) في منطقة بعقوبة الجديدة في محافظة ديالى فجر هذا اليوم الخميس".

وأضاف، أن "المديرية أرسلت سبع فرق إطفاء تخصصية وأخرى حوضيات ساندة لتتمكن من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وصولاً إلى الطابق الرابع قلب الحريق ولتفرض سيطرتها الكاملة وتنقذ طوابق المول قبل أن تلتهمها النيران وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشار إلى أنه "تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق في المطعم بادئ الأمر".