تغطية مستمرة.. ساحة الاحتفالات "تكتظ" بالجماهير لإقامة صلاة الجمعة الموحدة (صور)

وشهدت ساحة الاحتفالات تزايد أعداد الجماهير التي لبت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقامة صلاة الجمعة في الساحة.وتظهر صوراً التقطتها عدسة السومرية، ساحة الاحتفالات وهي مكتظة بانصار التيار الصدري، مرتدين الأكفان وسط درجات حرارة لاهبة.ويعتصم أنصار التيار الصدري لليوم السابع على التوالي داخل مجلس النواب في المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح محمد الشياع السوداني لرئاسة الحكومة، ورفضا للمحاصصة السياسية.والأربعاء الماضي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب.فيما أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن تأييده للانتخابات المبكرة التي دعا لها الصدر، مؤكدا أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات.