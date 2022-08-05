الكشف عن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب - عاجل

وقال متحدث الوزارة، أحمد موسى، لـ السومرية نيوز، إن "ما تم تداوله حول إحتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة هي أنباء غير صحيحة".وبين، أن "العارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار (C. t) من جهة خط الخور 132KV بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الاحمال".وأشار إلى أنه "جرى عزل مكان الحادث وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت الى العمل تباعاً".وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده: "إحترا،ق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة الان وخروجها عن الخدمة دون معرفة الأسباب".وتشهد محافظات البصرة وذي قار وميسان انقطاع تام في التيار الكهربائي.و قال فرع توزيع كهرباء ذي قار، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حصل إطفاء عام (Shut Down) في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".من جهته، أشار فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "إطفاء تام في عموم محافظة ميسان في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة مساء اليوم، مع محافظات جنوبية اخرى ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".