وزير الصدر يرد على كتلة سياسية وجهت اتهاماً للتيار الصدري

وقال العراقي في تدوينة له تابعتها السومرية نيوز: "كتلة كاذبون... ومن لفّ لفّها، تقول : التيار الصدري يتحمل المسؤولية لتواجده في الحكومات السابقة، الجواب : نعم نتحمل المسؤولية ولا ننفي ذلك".وأضاف : "ولذلك فنحن كنّا في العملية السياسية (كعلي بن يقطين) لكن لم ينفع معكم فأنتم مصرّون على الفـساد، وأيضاً : أقول: لا نتحمل المسؤولية لأسباب، منها:أولاً : لم نوافق على الإتفاقية الأمنية المخزية.ثانياً : قاومنا المحــتل الذي هو من أهم أسباب فســادكم.ثالثاً : لم نشترك بمجلس الحكم في حينها.. على الرغم من إصرار كبيركم على الإشتراك في حينها.رابعاً : سحبنا ستّة وزراء بسبب الفـساد.خامساً : حاسبنا فاســدينا أو من نشكّ بفســادهم.. ورفضتم ذلك منّا.. والتحق فاسـدونا معكم.سادساً : كتلة كاذبون.. أوضح دليل على أننا قاومـنا الفــــساد وإلاّ لما كنتم مطرودين من التيار .سابعاً : لم نفاوض المحتل من أجل الخروج من السجون كما فعلتم.ثامناً : ما إن أجّجتم الفتن بيننا وبينكم سارع قائدنا لإطفائها.تاسعاً : التبعية أكبر أسباب الفساد، وكبيركم يقول بما معناه: تبعيتنا سرّ نجاحنا.عاشراً : لم نتعدَّ على مصفى بيجي.حادي عشر : ما عدكم گصگوصة.. وكبيركم يقول لو تمّ محاسبة الفاسدين لامتلأت السجون.. بمعنى أنه لابدّ من عدم محاسبتهم.ثاني عشر : تخلّينا عن المشاركة في الانتخابات.ثالث عشر : سحبنا ٧٣ نائباً قحيّاً لكي لا نتوافق مع فـسادكم.رابع عشر : تستغلون أفراد الحــشــد الشــعــبي لتلبية شهــواتكم.. ونحن نريد حفظ دمائــهم وحفظ سمعتهم ناصعة.. فهم مجاهدون شهداء كرام.واتم تغريدته: "وغيرها من الامور.. فلا تتغافلوا".