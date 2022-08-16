لهذا السبب.. الصدر يقرر تأجيل تظاهرات السبت المليونية - عاجل

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة ضد فسادكم أيها الفاسدون، وسياستكم بالتشبه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم".وأضاف، أن "كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي"، مبينا أن "الدم العراقي غالٍ بل أغلى من كل شيء وسيبقى الشعب العراقي على اعتصامه حتى تتحقق مطالبه".وتابع الصدر، "لكنني حبا بالعراق وعشقاً لشعبه ومقدساته أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى أشعار آخر لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهوتكم ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".وأكمل، "فهذا ندائي للثوار بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات والحفاظ على دمائكم ودماء القوات الأمنية والحشد الشعبي طاعة لله وحباً بالوطن، ولن يستمر فسادهم أن استمر إصراركم".