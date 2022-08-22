التربية تصدر تنويهاً يخص نتائج الامتحانات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها علي حميد الدليمي "وجه المديريات العامة للتربية كافة، بأن الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح عن الامتحانات ونتائجها للصفوف المنتهية وما يتعلق بشؤونها هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات، ولا يُسمح لأي جهة أخرى في وزارة التربية التصريح نيابة عنها حول الموضوع".وشدد الدليمي، وفق البيان، على "أخذ المعلومة من القنوات الرسمية في الوزارة، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم نشر الأخبار التي ترد من مصادر غير رسمية؛ لمنع التأثير على الطلبة وعائلاتهم".