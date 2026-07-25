منذ بداية محرم حتى يوم أمس.. دخول قرابة مليون و300 ألف وافد إلى العراق

وقال معن، إن "إجمالي أعداد الوافدين إلى منذ الأول من محرم وحتى يوم أمس بلغ 1,273,758 وافداً".ويشهد العراق اقبالاً كبيراً في شهري محرم وصفر بسبب توافد المعزين والزائرين الى المراقد تزامناً مع ذكرى استشهاد الامام وصولاً الى ذكرى اربعينيته.