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مقترح برلماني بإلزام المؤسسات الحكومية بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمواطنين

محليات

2026-07-25 | 10:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مقترح برلماني بإلزام المؤسسات الحكومية بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمواطنين
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كشف النائب سعد الخزعلي، اليوم السبت، تفاصيل استضافة وزير الكهرباء من قبل لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، مؤكداً طرح أسئلة بشأن خطط توفير الطاقة وتحسين ساعات التجهيز للمواطنين.

وقال الخزعلي في تصريح لـ السومرية نيوز، إن "الاستضافة جاءت تمهيداً لاستضافة وزير الكهرباء في قاعة مجلس النواب، حيث تم طرح عدد من التساؤلات بشأن ملف الطاقة ومعالجة أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات".

وأضاف أن "الحكومات السابقة فشلت في معالجة ملف الكهرباء، رغم صرف نحو 15 ترليون دينار على الوزارة من قبل الحكومة السابقة فقط، مبيناً أن الأموال ذهبت إلى فك الاختناقات وشراء الوقود واستيراد الغاز من دون الوصول إلى حل جذري".

وأشار إلى أن "أزمة الكهرباء ليست سياسية وإنما تتعلق بغياب التخصص والإدارة الصحيحة"، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعد شريكاً في هذا الملف بسبب ارتباط تجهيز الوقود بعمل وزارة الكهرباء.

وأوضح الخزعلي أن بعض المحافظات تشهد تجهيزاً لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً وبشكل متقطع، مؤكداً تقديم مشروع يلزم دوائر الدولة المستهلكة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، بهدف توفير كميات الكهرباء المتاحة للمواطنين.
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