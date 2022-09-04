زيدان خلال استقباله فريق دعم الطاقة: ضرورة السيطرة على شحة المياه

وقال المكتب الاعلامي لرئيس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاخير أستقبل رئيس فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات جاسم الفلاحي والوفد المرافق أعضاء الفريق".وأضاف، أن "زيدان بحث معهم أوجه تعاون القضاء مع الفريق بغية السيطرة على موضوع شحة المياه والطاقة ومواجهة ظاهرة التصحر والتغيرات المناخية".وتابع: "رئيس مجلس القضاء الأعلى أبدى دعمه لعمل الفريق وتوجيه المحاكم للتعاون مع المفارز المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف تعليمات وتوجيهات الفريق".