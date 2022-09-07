مصرف حكومي يطلق قروضاً بقيمة 50 مليونا لترميم الدور السكنية

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قروض الترميم وتأهيل المنازل السكنية تبلغ 50 مليون دينار وبدفعة واحدة".وأضاف، ان "مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة".ولفت البيان الى ان "الجهة الوحيدة للتقديم على القرض هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".