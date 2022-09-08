بالصور.. كربلاء من الجو قبيل زيارة الأربعين

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدينة كربلاء من الجو وهي تستعد لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وتشهد كربلاء هذه الأيام من كل عام زيارة مليونية بمناسبة ذكرى أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) حيث يقصدها ملايين الزوار المتوجهين اليها سيراً على الاقدام.