بينهم حالة حرجة.. اصابة 5 زائرين بحادث سير في صلاح الدين ـ عاجل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير تسبب باصابة 5 زائرين متجهين نحو كربلاء على طريق كركوك - بغداد قرب ناحية سليمان بيك شرق صلاح الدين".واضاف، أن "احد المصابين حالته الصحية حرجة".