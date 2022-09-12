تصل لـ50 مليوناً.. إطلاق سلف جديدة لهذه الفئات - عاجل

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليون دينار، بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ من ٥ الى١٠ ملايين".وأضاف، ان "تسليم القروض يتم بعد استكمال كافة اجراءات المنح، ووفق الضوابط والتعليمات".وأشار البيان الى ان "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".واتم البيان: "فروع المصرف مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".