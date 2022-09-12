محافظة بغداد توجه دعوة هامة لجميع محاضري 2020 - عاجل

وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ بغداد عقد اجتماعا مع مديري التربية في العاصمة، بمعية مديري أقسام التعليم العام والملاك، لمناقشة موضوع الكُلف المالية الخاصة بالمحاضرين وآلية المصادقة عليها لغرض إنجازها بأسرع وقت ممكن".وأشار البيان الى أن "الاجتماع خَلُصَ إلى دعوة جميع محاضري 2020، الذيم لم تظهر أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة للمحافظة، إلى مراجعة مديريات التربية لغرض تسجيل اعتراضهم وتقديم جميع البيانات التي تؤكد صحة مباشراتهم في المدارس"، لافتا إلى "أن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو يوم الأربعاء الموافق 21 / 9 / 2022".وأضاف، أن "مديريات التربية تتحمل صحة المعلومات والأسماء المرسلة، بعد إنهاء التدقيق من قبل الجهات المعنية بالمحافظة".