إطلاق وجبة جديدة من السلف لهذه الفئات - عاجل

السومرية نيوز – محليات



اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، اطلاق وجبة جديدة من سلفة "كردت كارد" للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.





وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الأمنية و٧٥٠ الف دينار الموظفين".



وأوضح البيان، ان "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد"، لافتة إلى أنه "بإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كردت كارد يبقى مدور تحت اليد".