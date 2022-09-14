حريق يلتهم احد الجوامع في بغداد (صور)

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في احد الجوامع بالعاصمة بغداد.





وأضاف، أن "فرق الدفاع تهرع لاخماد الحريق الان".





وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً أندلع بجامع وحسينية احمد الوائلي بمنطقة شارع فلسطين في العاصمة بغداد.وأضاف، أن "فرق الدفاع تهرع لاخماد الحريق الان".