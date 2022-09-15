إعلان نتائج قبول الموظفين المتميزين في الجامعات

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج قبول الموظفين المتميزين من خريجي المعاهد من حملة شهادة الدبلوم التقني في الجامعات والكليات ذات التخصصات المناظرة للسنة الدراسية 2023/2022.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول (235) طالبا ضمن القناة العامة وقبول (3) طلاب ضمن قناة ملاك الجيش الأبيض فيما اشتملت قوائم قبول طلبة ذوي الشهداء على (32) طالبا".