الرافدين يحدد قيمة قروض ذوي المهن الصحية

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، قيمة قروض ذوي المهن الصحية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قروض ذوي المهن الصحية تصل الى ١٥٠ مليون وبفائدة ٥ بالمئة".



وأضاف أن "التقديم على القرض عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".