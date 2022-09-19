الدفاع تطلق استمارة عودة المفسوخة عقودهم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ندعو المفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة، الى الدخول على الرابط المرفق أدناه اعتباراً من الساعة ٨ صباح يوم الاثنين ١٩ أيلول ٢٠٢٢ ولغاية الساعة ١٢ ليلاً من يوم الاثنين ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢، لغرض ملء الاستمارة الخاصة بالمفسوخة عقودهم".