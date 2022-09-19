لهذا السبب.. جنايات صلاح الدين تحكم بسجن 3 موظفين - عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجرمين الثلاث منهم (المعاون الفني لمحافظ صلاح الدين وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر في المحافظة) قاموا باستلام السلفة التشغيلية لمشروع انشاء جملونات لصالح مديرية التجهيزات الزراعية في صلاح الدين دون ان يقوموا بإنجاز المشروع".وأضاف أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة 318/ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".