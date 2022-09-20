بهذه التهم.. استقدام مدير عام في البنك المركزي سابقاً - عاجل

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في البنك المركزي العراقي سابقاً، على خلفيَّة شراء (10) مكائن تُعرَفُ بــ " المكائن الشاملة" تُستخْدَمُ لعدِّ وفرز العملة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة شراء المكائن بلغت ( 15,000,000) مليون دولارٍ أمريكي".وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام المُدير العام، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".