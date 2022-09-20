زيدان والسفيرة الأمريكية يبحثان دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي وبحث معها متابعة دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية".