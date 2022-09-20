وزير الداخلية يمنح الضباط قدماً لمدة ستة أشهر والمنتسبين سنتين

السومرية نيوز ـ امن



منح وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، قدما لضباط ومنتسبي الوزارة.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الغانمي منح الضباط قدماً لمدة ستة أشهر، وسنتين لمنتسبي الوزارة".



وأضأف، أن "المنح جاءت لجهودهم في تأمين الزيارة الأربعينية".

