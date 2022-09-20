أمانة بغداد تصدر توضيحاً يخص "أنابيب كهرمانة" (صور)

وقالت الامانة في بيان، إن "الاعمال الخاصة بصيانة نصب كهرمانة لا تزال جارية والانابيب التي تم نشرها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي لتعويض الانابيب السابقة وصيانة الجرار التي تحطمت نتيجة الحادث الذي تعرض له النصب".وأضاف البيان أن "نصب كهرمانة تعرض في وقت سابق لحادث بعد ارتطام احدى العجلات بالجرار وتحطيم ٦ منها الى جانب تعرضه للاهتزاز واضرار بانابيب توزيع المياه"، موضحاً أن "فريقاً فنياً من جمعية الفنانين التشكيليين ووزارة الثقافة اطلعوا على النصب كما قيم مجموعة من النحاتين تلك الاضرار".وبينت الأمانة أن "امانة بغداد تعاقدت مع الفنان والنحات العراقي الكبير عبد الحميد سعيد الزبيدي رئيس فرع النحت في معهد الفنون الجميلة سابقاً لصيانة النصب واصلاح الأضرار"، مشيرة الى ان " تلك الأنابيب ظهرت نتيجة ارتطام العجلة بالنصب وهي من مكونات النصب وتم استبدالها بانابيب جديدة ضمن اعمال الصيانة وستختفي تلك الأنابيب بعد وضع باقي الجرار التي تضررت" .