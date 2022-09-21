التربية تعلن انطلاق امتحانات "الدور الثاني" للسادس اعدادي

وذكرت الوزارة في بيان لها ورد لـ السومرية نيوز، انها "وضعت خطة لتوفير البيئة والحماية المناسبة داخل قاعات الامتحان وفي محيطها؛ لتمكين الطلبة من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ، بدون أي معوقات.وأضافت، إن" الوزارة جهزت المستلزمات اللوجستية والفنية كافة للقاعات الامتحانية، فضلاً عن توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلبة خلال فترة أداء الامتحانات .