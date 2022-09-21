وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فتاة تولد ٢٠٠٩ قتلت نتيجة عبثها بسلاح داخل دارها ضمن منطقة سبع البور في بغداد"، مبينا أن "الرصاصة استقرت في راسها، وفارقت الحياة بشكل مباشر، حسب ادعاء ذويها انها عبثت بالسلاح".وبشان الحادث الثاني، اكد أن "رجل تولد ١٩٩٥ أقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (بمبكشن) داخل داره ضمن منطقة العلاوي في بغداد".