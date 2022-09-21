بالوثيقة.. الأمانة العامة تخاطب وزارة التربية بشأن مؤهلات مدير تربية صلاح الدين

وذكرت الأمانة العامة في وثيقة موجهة إلى وزارة التربية تابعتها السومرية نيوز، "إشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد (2726)، وكتابكم المرقم بالعدد (844)، وما يتعلق بترشيح "امجد محمد أحمد"، نود بيان أنه "سبق ان بينت وزارتكم توافر شرط المؤهل التربوي المذكور انفا كونه حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون وعمل في المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين منذ عام 2005 واكتسب الخبرة المهنية والوظيفية".وتابعت، "نرى ان المقصود بتوافر شرط المؤهل التربوي هو ان يكون الموظف حاصلاً على شهادة دراسية تؤهله للتعيين بوظيفة مدرس او معلم في وزارة التربية او شهادة تؤيد اجتيازه دورة تأهيلية تربوية، لكن هذا الشرط غير متوفر في الشخص المذكور انفا"، (مدير تربية صاح الدين).