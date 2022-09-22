حقيقة هروب مدير عام الدائرة القانونية بوزارة المالية

السومرية نيوز – محليات

كشفت وزارة المالية، اليوم الخميس، حقيقة هروب مدير عام الدائرة القانونية بالوزارة خارج العراق.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تنفي وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية بشأن انباء تزعم (هروب مدير عام الدائرة القانونية خارج العراق)".

وأضاف البيان، ان "هذا الخبر لا اساس له من الصحة، وان مدير عام الدائرة القانونية لايزال يمارس مهام عمله على راس الدائرة القانونية، فضلا عن إدارة شؤون الهيئة العامة للضرائب بالوكالة، لافتا الى ان "ما يثار من مزاعم يراد منها الإساءة لرموز الوزارة وشخوصها، وهي تندرج ضمن المحاولات البائسة التي تستهدف الوزارة ومفاصلها".

وبحسب البيان، دعت الوزارة "الى اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".