الصدر ينوه عن "خروقات" ابعدت المسلمين عن رسول الله

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
08:00 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ناشط مدني يطلق النار على نفسه في ذي قار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432975-637994617790692762.jpg
الصدر ينوه عن "خروقات" ابعدت المسلمين عن رسول الله
محليات
2022-09-22 | 12:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,749 مشاهدة
نوه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن "خروقات" ابتعدت المسلمين عن رسول الله (ص)، فيما دعا إلى إحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم بما يليق بمكانته.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إن "أمة الإسلام هي أمة محمد بن عبد الله، روحي له الفدى بغض النظر عن عقيدة المنتمي للإسلام.. فالدين واحد وهو: (الإسلام) حتى وإن اختلفت العقائد والمذاهب ما دامت ضمن الأطر والقواعد العامة للإسلام"، متسائلا "هل الواقع أن المسلمين هم: (أمة رسول الله)؟".
وأضاف، "أريد أن أنوه عن بعض الخروقات والشوائب التي ابتعد فيها بعض المسلمين عن رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين)، فبعض المنتمين للمذهب الجعفري يتفاخرون بانتمائهم أو اتباعهم (أهل بيت الرسول) أكثر من انتمائهم لنفس الرسول فيكثرون من ذكر الآل ويقلون من ذكره صلى الله عليه وعلى آله"، مشيرا الى أن "الملايين يخرجون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام على سبيل المثال ويحددون الأول من محرم الحرام وإلى العشرين من صفر الخير أياماً خاصة به، وما أن جاء الثامن والعشرون من صفر الخير يتراخون في عزاء الرسول وكأن الرسول (لغيرنا)".
وبين أن "بعض المنتمين الى (المذهب السني) والجماعة يستشيطون غيظاً من النقد الموجه للصحابة غير المعصومين ولا يكون ردهم بالمستوى المطلوب عند الإساءة للرسول وكأن الصحابة أقدس من الرسول كما أن الأئمة من أهل البيت أقدس من الرسول!!!!؟، كلا وألف كلا..(إلا تنصروه فقد نصره الله)".
واردف أن "ذريته سلام الله عليهم بل وأصحابه أجمع لن يرضوا بهذا الأمر على الإطلاق"، مشددا على ضرورة "أن يكون المقدس الأول من البشر هو (رسول الله)، وما تقديس أهل بيته إلا منه صلوات الله عليه وسلامه، فهم كالأقمار التي تستقي نورها من الشمس، شمس الرسالة المحمدية الأصيلة".
وتابع أن "ذلك يكون أوكد في الصحابة الذين هم أدنى درجة من أهل البيت ولا يتصفون بالعصمة"، داعيا المسلمين في العالم أجمع الى "التمسك برسول الله أولا وبأهل بيته ثانياً وبصحبه الذين ساروا على نهجه ثالثاً، ولا تتمسكوا بمن زلّ عن نهجه وظلم عترته و(القربى).. (لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)".
وأكمل، "ها هي ذكرى وفاته فعليكم بإحيائها بما يليق بصاحبها صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيار، ففي ذلك رضا لله تعالى وقوة للإسلام والمسلمين"، داعيا الى "عدم التقصير في ذلك والسير على نهجه الإصلاحي والإنساني والابتعاد عن الفساد والتشدد والانحلال".
وأتم الصدر، أن "حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة، وما مودتنا لأهل بيته إلا حباً وطاعة له، وما احترامنا للصحب الذين ساروا على دربه ولم ينحرفوا إلا حباً له".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خامنئي يكشف من "دفع" صدام حسين للحرب على إيران
دوليات
34.15%
06:28 | 2022-09-21
خامنئي يكشف من "دفع" صدام حسين للحرب على إيران
06:28 | 2022-09-21
نصيف تكشف "ميزانية" أحد الوزراء وتؤكد: ذاهبون باتجاه سانت ليغو
سياسة
23.02%
14:50 | 2022-09-21
نصيف تكشف "ميزانية" أحد الوزراء وتؤكد: ذاهبون باتجاه سانت ليغو
14:50 | 2022-09-21
نقابة الفنانين العراقيين توجه عقوبة بحق مغنية
محليات
21.59%
17:55 | 2022-09-21
نقابة الفنانين العراقيين توجه عقوبة بحق مغنية
17:55 | 2022-09-21
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد ـ عاجل
محليات
21.25%
01:55 | 2022-09-22
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد ـ عاجل
01:55 | 2022-09-22
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-21
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
عشرين
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
عشرين
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
Morning Live
الجفاف يهدد أهوار العراق والمواشي أولى الضحايا - الحلقة ١٢٨ | 2022
05:00 | 2022-09-22
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
ناس وناس
أهالي النهروان يتظاهرون أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-22
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
بالمختزل
المبادرات تبعد السوداني عن التكليف.. والرهان يؤجل غضب الصدريين - حلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-21
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
52 دقيقة
كم يتقاضى الطبيب المقيم؟ ولماذا يتعرض للعنف أحيانا؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-20
عشرين
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
عشرين
الاطار التنسيقي .. التمسك بالسوداني ومغازلة الصدر..من يفتح شيفرة الحنانة - حلقة ٣٩ | 2022
14:00 | 2022-09-20
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
Celebrity
الفنانة كريستينا صوايا - حلقة ٢١
14:50 | 2022-09-19
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.