حادث مروع يودي بحياة شخصين واصابة اثنين اخرين في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وقع حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة الدير المركبة الأولى نوع "هونداي سنتافي" المركبة الثانية لوري قلاب".وأضافت انه "بسبب السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة "السنتافي" وفقدان السيطرة على المركبة مما أدى الى انحرافها الى السايد الاخر والاصطدام بالمركبة الثانية".وأشارت المديرية الى ان "الحادث اودى الى وفاة شخصين واصابة شخصين اخرين".