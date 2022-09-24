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تعليق امريكي جديد يخص الازمة السياسية العراقية

محليات

2022-09-24 | 04:01
تعليق امريكي جديد يخص الازمة السياسية العراقية
6,570 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة
بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم السبت، مع مساعدة وزير الخارجيَّة الأمريكيّ لشُؤُون الشرق الأوسط باربرا ليف، تطورات الأحداث السياسيَّة في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع مساعدة وزير الخارجيَّة الأمريكيّ لشُؤُون الشرق الأوسط باربرا ليف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك".
 
وأضاف البيان، انه " خلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائيَّة والتعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث السياسيَّة في العراق، وأهميَّة إيجاد الحلول ضمن مُبادرات تنسجم مع المرحلة المُقبلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة، كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك".
 
بدورها، أعربت ليف عن "إستمرار دعم بلادها للعراق، والعمل على تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، مُؤكَّدةً "أهمَّية تعزيز الحوار الوطنيّ بين القادة العراقيين؛ لتجاوز الأزمة التي تعاني منها البلاد".

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