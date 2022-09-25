العتبة العلوية تحصي الزائرين المشاركين بذكرى وفاة النبي

وقالت العتبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد زائري مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في أيام ذكرى رحيل الرسول الأعظم (صلى الله عليه وعلى آله) هذا العام (1444 هـ) بلغ ستة ملايين واربعمئة وخمسة وأربعون ألف ومئتا زائر".ويحي ملايين الزائرين من مختلف المحافظات العراقية فضلاً عن زائرين من دول أجنبية مختلفة ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص)، في محافظة النجف الاشرف، وسط اجراءات امنية وخدمية واسعة.