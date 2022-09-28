الصحة تقرر السماح بالجرعة الرابعة وتشمل فئات جديدة بلقاحات كورونا

وبحسب كتاب صادر عن الوزارة وعمم لجميع دوائر الصحة في العراق والى وزارة الصحة في اقليم كردستان، إن "وزير الصحة وافق على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية للبرنامج الموسع للتحصين المتضمنة ما يلي:1- شمول الفئة العمرية (5 سنوات -12 سنة) بالتلقيح بلقاحات كوفيد-19.2- أخذ الجرعة الرابعة (المعززة الثانية) من لقاح فايزر – بايونتك من قبل مجاميع الاختطار واختيارياً لبقية الفئات على أن تكون بعد ستة اشهر من آخر جرعة لقاح من لقاحات كوفيد- 19.