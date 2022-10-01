إصابات ودخانيات ومحاولات للعبور.. كر وفر على جسر الجمهورية (فيديو)

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتسجيل إصابات جديدة في صفوف المتظاهرين على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل إصابات جديدة في صفوف المتظاهرين على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد نتيجة استمرار إطلاق القوات الامنية قنابل مسيلة للدموع لتفريق التظاهرات"، لافتا الى أنه "تم تسجيل حالات اختناق جديدة".

وأفاد مصدر أمني، بإطلاق القوات الامنية قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم على جسر الجمهورية وسط بغداد".

وشهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم السبت، انطلاق تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين التي انطلقت عام 2019.

وواكبت عدسة السومرية، توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية، منذ هدوء التظاهرة في ساعات الصباح الأولى لغاية إطلاق قنابل الدخانيات والغاز المسيل للدموع، ضمن جسر الجمهورية.

وأقدم عدد من المتظاهرين، على عبور البوابة الحديدية المنصوبة على جسر الجمهورية في العاصمة بغداد.

وقبل قليل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، رصد قيام عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة على القوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.