وزير الصدر يصدر تنويهاً يخص صفحات محرضة على العـنف والفـتنة

السومرية نيوز – محليات

أصدر وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الأربعاء، تنويهاً يخص صفحات محرضة على العــنف والفــتنة، فيما أشار الى الصفحات الرسمية التي يحق لها نشر التوجيهات.



وقال العراقي في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "نود إعلامكم بأن المواقع الخاصة التي يحق لها نشر التوجيهات والإرشادات حصراً هي:-

-صفحة تويتر الخاصة بسماحة السيد القائد.

-صفحة المكتب الخاص لسماحته.

-وزير القائد ومصلح محمد العراقي مع توخّي الدقة في ذلك فقط لا غير.

وأضاف، "كل ما عداها إما إنه لا يمثل التيار كصفحة رسمية بل هي تعبر عن توجهاتها الخاصة والشخصية وإما إنها صفحات مضرة ومحرضة على العــنف والفــتنة".

وتابع، "فنرجوا مقاطعة مثل هذه الصفحات المضرة وعدم التجاوب معها وعدم استلام التوجيهات منها لإنها تسيء لسمعة التيار بل وتسيء لسمعة آل الصدر وتتخذ أسلوباً منحطاً في منشوراتها وتستعدي كثير من الدول والجهات مع شديد الأسف فإلى ذلك نسترعي انتباهكم بل وإن كان أصحاب الصفحات تلك يدّعون انتماءها لنا فعليهم غلق تلك الصفحات العامة أو حتى الشخصية منها وذلك بتوجيه من سماحته مباشرة وشكراً".